Italia-Irlanda del Nord, Gattuso spiazza tutti: fuori il big più atteso

Clamorosa novità di formazione in casa azzurra in vista dell’impegno di domani sera: Gattuso lascia tutti a bocca aperta.

Attesa ormai spasmodica per il match tra Italia e Irlanda del Nord, in programma giovedì sera alle ore 20,45 allo stadio di Bergamo e valido per i playoff di qualificazione al Mondiale 2026. Gli azzurri devono assolutamente vincere per accedere alla finale in cui contenderanno a una tra Galles e Bosnia Erzegovina il pass per il prossimo Mondiale.

Intanto, si va verso una clamorosa novità di formazione: il commissario tecnico Gattuso avrebbe infatti deciso di affidarsi in attacco a Kean e Retegui e di tenere almeno inizialmente in panchina Pio Esposito. Per il resto, 3-5-2 confermato con Mancini, Bastoni e Calafiori in difesa, Palestra, Barella, Locatelli, Tonali e Dimarco da destra verso sinistra in mezzo al campo. Ecco il probabile undici azzurro che affronterà domani l’Irlanda del Nord: Donnarumma; Mancini, Bastoni, Calafiori; Palestra, Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco; Kean, Retegui.

La parola passa ora al campo: servono 90′ di vera Italia per superare l’Irlanda del Nord e per giocarsi in finale le possibilità di qualificazione al Mondiale del 2026.