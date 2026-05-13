Thiago Motta per la panchina dell’Atalanta, nuova ipotesi per i bergamaschi | CM

Thiago Motta potrebbe tornare in panchina in vista della prossima stagione con l’allenatore italo-brasiliano che sarebbe finito nel mirino di un club di Serie A.
Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione l’ex allenatore di Juventus e Bologna sarebbe finito sul taccuino dell’Atalanta, pronta a cambiare in panchina con Raffaele Palladino che dovrebbe dire addio al club bergamasco al termine del campionato in corso.
Il nome di Thiago Motta potrebbe diventare sempre più caldo nel caso in cui Cristiano Giuntoli dovesse diventare il nuovo direttore sportivo dell’Atalanta dopo che i due hanno lavorato insieme, senza successo, alla Juventus. Lo stesso Thiago Motta è ancora sotto contratto con i bianconeri fino al giugno del 2027, motivo per il quale anche la Juventus sarebbe felice nel caso in cui il tecnico dovesse trovare una nuova squadra.
Le trattative per portare Thiago Motta a Bergamo potrebbero entrare nel vivo non appena terminerà la stagione in corso con l’Atalanta che, dopo l’ultima giornata di campionato, dovrebbe salutare Palladino per dare vita a un nuovo progetto. Da capire quello che sarà il futuro di Palladino che piace a diversi club italiani.