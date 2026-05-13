L’attaccante olandese diventa un calciatore giallorosso a titolo definitivo
Grazie alla sconfitta della Lazio in Coppa Italia contro l’Inter,la Roma da questa sera è aritmeticamente qualificata almeno in Europa League. Un dettaglio che avrà delle ripercussioni anche sul calciomercato giallorosso.
La qualificazione al’EL ha fatto infatti scattare una delle condizioni necessarie per l’obbligo di riscatto di Donyell Malen, che diventerà così un calciatore dei giallorossi a titolo definitivo. L’altra condizione prevedeva almeno il 50% delle presenze da 35 minuti in su ed è stata raggiunta con ampio anticipo.
Dopo i 2 milioni di euro spesi per il prestito, la Roma verserà nelle casse dell’Aston Villa 25 milioni di euro e dovrà riconoscere al club di Birmingham anche il 10% su una futura rivendita.