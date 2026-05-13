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Roma aritmeticamente in Europa League: Malen riscattato

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L’attaccante olandese diventa un calciatore giallorosso a titolo definitivo

Grazie alla sconfitta della Lazio in Coppa Italia contro l’Inter,la Roma da questa sera è aritmeticamente qualificata almeno in Europa League. Un dettaglio che avrà delle ripercussioni anche sul calciomercato giallorosso.

Malen esulta dopo un gol
Roma aritmeticamente in Europa League: Malen riscattato (Ansa Foto) – calciomercato.it

La qualificazione al’EL ha fatto infatti scattare una delle condizioni necessarie per l’obbligo di riscatto di Donyell Malen, che diventerà così un calciatore dei giallorossi a titolo definitivo. L’altra condizione prevedeva almeno il 50% delle presenze da 35 minuti in su ed è stata raggiunta con ampio anticipo.

Dopo i 2 milioni di euro spesi per il prestito, la Roma verserà nelle casse dell’Aston Villa 25 milioni di euro e dovrà riconoscere al club di Birmingham anche il 10% su una futura rivendita.

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