Conceicao, addio Juve: firma in Serie A, beffata la Premier

Un momento decisivo per conoscere subito la prossima destinazione di Conceicao. Pronto l’addio immediato alla Juventus: ecco dove giocherà

Saranno ore decisive per conoscere il futuro di Conceicao. Il talentuoso giocatore portoghese non vede l’ora di esprimere tutto il proprio talento: il suo tempo in bianconero è già finito dopo l’exploit ad inizio stagione. Non arriverà il riscatto da parte della Juventus: può restare in Serie A con un nuovo progetto entusiasmante.

Una stagione calcistica per le big italiane è davvero lunga: ci sono alti e bassi per esprimere tutto il proprio valore. Francisco Conceicao è pronto a cambiare aria: dopo i primi mesi entusiasmanti in casa Juventus, ma tanti infortuni hanno bloccato il suo percorso di crescita. Con l’arrivo in panchina di Tudor, sono cambiate anche le gerarchie in attacco: l’allenatore bianconero ha in mente nuove idee di formazione. Spunta la nuova svolta per il suo immediato futuro.

Colpo Conceicao, superata la Premier League

I top club italiani sono alla ricerca di giovani portoghesi ricchi di talento. Spunta la nuova mossa a sorpresa con l’intreccio decisivo dalla Premier League: conosciamo i dettagli dell’operazione.

Come svelato dall’esperto di calciomercato, Nicolò Schira, Francisco Conceicao è finito nel mirino delle big della Premier League. Il talentuoso giocatore portoghese della Juventus è pronto a cambiare aria dopo i mesi in bianconeri: potrebbe restare anche in Serie A con Roma e Lazio sempre sulle tracce di esterni offensivi rapidi e tecnici.

Saranno mesi intensi in casa Juventus con il possibile addio con il portoghese, arrivato a Torino per un prestito annuale oneroso intorno ai 7 milioni di euro. Inizialmente i bianconeri avevano intenzione di sborsare i 34 milioni di euro richiesti dal Porto, ma col passare dei mesi le dinamiche sono cambiate.

Una nuova svolta decisiva per il futuro del talentuoso portoghese che ha intenzione di giocare con maggiore continuità. Tutto può cambiare improvvisamente, ma le big della Serie A continuano a monitorarlo in vista della prossima stagione.

La sua voglia di giocare con continuità farà la differenza per trovare la sua giusta dimensione: la Juventus ci credeva davvero tanto, ma in estate arriverà una nuova rivoluzione sul fronte calciomercato. Conceicao non farà parte del progetto bianconero del futuro: ora dovrà prendere una nuova decisione in tempi brevi per ambire sempre a grandi palcoscenici. Roma e Lazio potrebbero essere soluzioni interessanti per il suo futuro.