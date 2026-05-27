Inter (e Como) KO: addio Nico Paz! Arrivano conferme dalla Spagna

Il fantasista, che prenderà parte al Mondiale con l’Argentina, lascerà la Serie A dopo due stagioni

Niente da fare per Inter e Como. Nico Paz è destinato a tornare al Real Madrid questa estate dopo aver trascinato i lariani verso una storica qualificazione in Champions League.

Per la stampa spagnola e il quotidiano ‘AS’ non ci sono dubbi: i ‘Blancos’ attiveranno la clausola di recompra per richiamare alla base il fantasista classe 2004, protagonista di un grandissimo campionato con la maglia del Como. Arrivano conferme quindi sulla notizia delle scorse settimane di Calciomercato.it sul rientro al Real Madrid di Nico Paz, con il club madrileno eventualmente pronto a valutare solo offerte astronomiche da almeno 80 milioni di euro.

Calciomercato Inter, dalla Spagna: Nico Paz torna al Real Madrid

Indipendentemente dalle prossime elezioni alla presidenza e in attesa della scelta finale per il ritorno in panchina di Mourinho, gli spagnoli hanno già deciso di puntare sul nazionale albiceleste (che sarà presente al Mondiale americano) per il futuro.

Secondo gli accordi stipulati due anni fa il Real dovrà versare 9 milioni al Como, ma considerando la valorizzazione del giocare non è da escludere che la società comasca intaschi una somma più alta. Al pari di Nico Paz, anche Endrick tornerà a Madrid dopo il prestito al Lione e farà parte dei piani dei ‘Blancos’ in vista della prossima stagione.

Il Como ha provato a trattenere per un altro anno l’argentino puntando sul pass Champions, mentre sfuma il sogno di mercato dell’Inter. Si concluderà così dopo due campionati di Serie A e 19 reti (più 17 assist in 75 presenze) l’avventura di Nico Paz con la maglia dei lariani.