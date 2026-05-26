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Juve, doppio annuncio: “Bremer vuole andarsene, Vlahovic resta”

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Svelato anche il futuro di Yildiz: “Non arriveranno offerte, non mi aspetto che faccia un bel Mondiale”

Accomunate dall’aver fallito l’obiettivo della qualificazione in Champions League, Milan e Juventus hanno deciso di intraprendere strade diverse. Se da un lato i rossoneri hanno già esonerato Allegri e licenziato tre dirigenti, dall’altro i bianconeri sono intenzionati a proseguire con Spalletti e con Comolli. A essere rivoluzionata, semmai, sarà la rosa della Vecchia Signora. Da definire anzitutto il futuro dei tre big Bremer, Yildiz e Vlahovic.

Yildiz, Bremer e Vlahovic: parla Padovan
Bremer e Vlahovic (foto Ansa) – Calciomercato.it

Sul tema è intervenuto Giancarlo Padovan, che ai microfoni di Radio Radio ha sganciato diverse bombe: “Per come ha giocato Yildiz le ultime dieci partite, bisognerebbe fare una riflessione su di lui, anche se aveva qualche problema fisico. Non penso che arriveranno offerte alla Juve, perché non stando bene fisicamente non credo che il turco farà un buono Mondiale“.

“Penso che il giocatore che andrà via dalla Juventus sarà Bremer, mentre Vlahovic resterà, così come Yildiz che ha appena rinnovato. Bremer mi pare che voglia andare e per come ha giocato quest’anno è meglio che vada via lui e che arrivi Kim. Vlahovic secondo me resta volentieri e Spalletti lo tiene altrettanto volentieri” conclude il giornalista sportivo.

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