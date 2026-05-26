Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

De Rossi in pole per la panchina del Bologna, arrivano conferme

Foto dell'autore

Daniele De Rossi potrebbe salutare il Genoa in vista della prossima stagione con l’ex Roma che piace molto al Bologna, pronto a dire addio a Vincenzo Italiano, finito nel mirino di Napoli e Milan.

Daniele De Rossi
De Rossi in pole per il Bologna (Ansa Foto) – calciomercato.it

Alcune settimane fa la nostra redazione aveva fatto chiarezza sul futuro di Daniele De Rossi con il tecnico che piace molto alla dirigenza emiliana, ormai rassegnata a salutare Vincenzo Italiano. Il Corriere dello Sport ha confermato che la dirigenza del Bologna abbia messo in cima alla propria lista il nome dell’ex centrocampista della Roma e della nazionale.

Fabio Grosso, tecnico che piace molto al Bologna, appare vicino all’accordo con la Fiorentina con il club viola che ha dalla sua l’ottimo rapporto tra l’allenatore del Sassuolo e Fabio Paratici, direttore sportivo del club toscano. Una volta capite le difficoltà nell’arrivare a Grosso, in casa Bologna è arrivata la virata decisa su De Rossi che potrebbe trovare l’accordo definitivo una volta giunta la fine del rapporto tra gli emiliani e Italiano.

3608

🔥 Quanto ne sai davvero sui Mondiali? Mettiti alla prova! ⚽

Un quiz veloce ma insidioso per veri appassionati di calcio: solo i più preparati faranno 10/10!

1 / 7

Chi segnò una doppietta nella finale del 2002?

2 / 7

Quale nazionale ha vinto più Coppe del Mondo?

3 / 7

Quale nazionale vinse nel 1998?

4 / 7

Chi ha vinto il Mondiale 2014?

5 / 7

Chi è il più giovane esordiente nella storia della Nazionale italiana?

6 / 7

Chi vinse il Mondiale del 2006?

7 / 7

Dove si sono disputati i Mondiali 2018?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 22%

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Direttore Responsabile: Claudio Galuppi

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Web365 - Floater ad unis Table1