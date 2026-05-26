Daniele De Rossi potrebbe salutare il Genoa in vista della prossima stagione con l’ex Roma che piace molto al Bologna, pronto a dire addio a Vincenzo Italiano, finito nel mirino di Napoli e Milan.

Alcune settimane fa la nostra redazione aveva fatto chiarezza sul futuro di Daniele De Rossi con il tecnico che piace molto alla dirigenza emiliana, ormai rassegnata a salutare Vincenzo Italiano. Il Corriere dello Sport ha confermato che la dirigenza del Bologna abbia messo in cima alla propria lista il nome dell’ex centrocampista della Roma e della nazionale.

Fabio Grosso, tecnico che piace molto al Bologna, appare vicino all’accordo con la Fiorentina con il club viola che ha dalla sua l’ottimo rapporto tra l’allenatore del Sassuolo e Fabio Paratici, direttore sportivo del club toscano. Una volta capite le difficoltà nell’arrivare a Grosso, in casa Bologna è arrivata la virata decisa su De Rossi che potrebbe trovare l’accordo definitivo una volta giunta la fine del rapporto tra gli emiliani e Italiano.