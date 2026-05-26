Roma, rinnova Hermoso: ufficiale l’accordo fino al 2027

La Roma ha esercitato l’opzione per il rinnovo del contratto di Mario Hermoso con il difensore centrale che si lega ai giallorossi fino al giugno del 2027.

Un colpo importante per la squadra di Gasperini con il tecnico che avrà ancora a disposizione il centrale difensivo che ha fatto bene in questa stagione agli ordini dell’ex tecnico dell’Atalanta. Classe 1995, l’ex Atletico Madrid è diventato uno dei punti di forza della formazione capitolina che, dopo sette anni, si appresta a tornare in Champions League.