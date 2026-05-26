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Roma, UFFICIALE il riscatto di Malen: tutti i dettagli

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Il club giallorosso ha formalizzato l’acquisto definitivo dell’attaccante olandese

Scattato già con la qualificazione aritmetica alla prossima Europa League raggiunta con la sconfitta della Lazio in Coppa Italia, l’obbligo di riscatto di Donyell Malen è stato ufficializzato oggi dalla Roma, che ha blindato uno dei principali artefici della splendida cavalcata Champions fino al 30 giugno del 2030, versando 25 milioni nelle casse dell’Aston Villa.

Malen esulta dopo un gol
Roma, UFFICIALE il riscatto di Malen: tutti i dettagli (Ansa Foto) – calciomercato.it

Ecco il comunicato del club giallorosso: “L’AS Roma conferma di aver effettuato l’acquisto a titolo definitivo del calciatore Donyell Malen, il cui contratto scade il 30 giugno 2030.L’attaccante olandese, arrivato nella sessione di mercato invernale, ha collezionato 20 presenze e 15 gol in giallorosso. Congratulazioni, Donyell”!

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