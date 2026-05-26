Tutto pronto per il ritorno di Maldini: primo colpo clamoroso

Affare sui 45 milioni di euro: i dettagli

Maldini torna, anzi potrebbe tornare ma non al Milan. A meno che Cardinale impazzisca, facendo non uno ma cento passi indietro.

Va poi detto che difficilmente Maldini tornerebbe in società, nel bel mezzo di un caos che è la prima causa della mancata qualificazione in Champions. Di un fallimento sportivo su cui Allegri, nonostante siano sempre attivi i suoi uffici stampa, ha messo il timbro.

Maldini potrebbe tornare in pista, ripartendo dal Fenerbahce. Ormai non è più un mistero, la ‘Bandiera’ rossonera è il gran consigliere di mercato che ha scelto Hakan Safi, il candidato alla presidenza del club giallorosso con cui lo stesso Maldini si è di recente incontrato a Milano. Le elezioni si terranno il 6/7 giugno.

In Turchia sostengoono che Maldini voglia portare al Fenerbahce un allenatore italiano, con Antonio Conte in cima alle sue preferenze. Per quanto riguarda l’eventuale campagna acquisti, invece, secondo ‘Sportmediaset’ sulla lista risulta esserci anche Rafael Leao.

Fischiato e criticato anche oltre il dovuto, Leao è da tempo sul mercato. Tradotto: il Milan è pronto a cederlo. A quanto? La cifra della clausola, 175 milioni, non va tenuta in considerazioni per ovvi motivi. Da Milanello filtra una richiesta sui 40/45 milioni di euro, una cifra che potrebbe ulteriormente abbassarsi nelle prossime settimane a meno di un super Mondiale. Oltre al Fenerbahce, per il portoghese potrebbero muoversi il Manchester United e club sauditi.