Juve, senza Champions sfuma il primo obiettivo: giocherà a Londra

Risveglio davvero amaro a Torino con i bianconeri sesti alla fine in classifica e fuori dalla prossima Champions League.
Niente da fare. Non riesce l’impresa alla Juventus, bloccata anche nell’ultimo turno di campionato dal Torino (2-2) e fuori dalla prossima edizione della Champions League. Un risultato negativo, che complica irrimediabilmente le strategie del club di corso Galileo Ferraris anche in sede di calciomercato.
C’è già un obiettivo della Juve che rischia di sfumare definitivamente. Si tratta di Marcos Senesi, difensore classe ’97 che il prossimo 30 giugno si libererà a zero dal Bournemouth: il centrale argentino, salvo clamorosi ripensamenti dell’ultimo minuto, rimarrà in Premier League l’anno prossimo per vestire la casacca del Tottenham che ha conquistato la salvezza all’ultima giornata.
Un bel problema per i bianconeri che, a questo punto, saranno costretti a virare su altri profili per rinforzare la retroguardia a disposizione di Luciano Spalletti: senza considerare che, in caso di addio di Bremer, la Juve dovrà intervenire immediatamente per acquistare almeno due difensori centrali.