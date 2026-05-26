Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Juve, senza Champions sfuma il primo obiettivo: giocherà a Londra

Foto dell'autore

Risveglio davvero amaro a Torino con i bianconeri sesti alla fine in classifica e fuori dalla prossima Champions League. 

Niente da fare. Non riesce l’impresa alla Juventus, bloccata anche nell’ultimo turno di campionato dal Torino (2-2) e fuori dalla prossima edizione della Champions League. Un risultato negativo, che complica irrimediabilmente le strategie del club di corso Galileo Ferraris anche in sede di calciomercato.

Senesi in azione col Bournemouth
Senesi (AnsaFoto) – Calciomercato.it

C’è già un obiettivo della Juve che rischia di sfumare definitivamente. Si tratta di Marcos Senesi, difensore classe ’97 che il prossimo 30 giugno si libererà a zero dal Bournemouth: il centrale argentino, salvo clamorosi ripensamenti dell’ultimo minuto, rimarrà in Premier League l’anno prossimo per vestire la casacca del Tottenham che ha conquistato la salvezza all’ultima giornata.

Un bel problema per i bianconeri che, a questo punto, saranno costretti a virare su altri profili per rinforzare la retroguardia a disposizione di Luciano Spalletti: senza considerare che, in caso di addio di Bremer, la Juve dovrà intervenire immediatamente per acquistare almeno due difensori centrali.

 

3598

🔥 Quanto ne sai davvero sui Mondiali? Mettiti alla prova! ⚽

Un quiz veloce ma insidioso per veri appassionati di calcio: solo i più preparati faranno 10/10!

1 / 7

Dove si sono disputati i Mondiali 2018?

2 / 7

In che anno si è disputato il primo Mondiale?

3 / 7

Quale nazionale ha vinto più Coppe del Mondo?

4 / 7

Chi ha vinto il Mondiale 2010?

5 / 7

Quale giocatore ha segnato più gol nella storia dei Mondiali?

6 / 7

Quale nazionale ha vinto il Mondiale 2022?

7 / 7

Chi vinse il Mondiale del 2006?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 22%

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Direttore Responsabile: Claudio Galuppi

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Web365 - Floater ad unis Table1