Milan, nei giorni scorsi nuovi contatti con Paratici | CM

Il dirigente piacentino si è legato da poco alla Fiorentina con un contratto quinquennale. Interesse dei rossoneri per il francese Boullier del Nizza

Non solo allenatore, amministratore delegato e capo scout: il Milan è a caccia anche di un nuovo Direttore sportivo, visto che la rivoluzione societaria attuata da Cardinale si è portato via anche la testa di Igli Tare. Tanti, fin troppi (a conferma che il caos regna ancora in casa rossonera) i nomi che circolano, la sensazione è che il prescelto sarà uno straniero.

Come appreso da Calciomercato.it, però, nei giorni scorsi ci sono stati nuovi contatti con Fabio Paratici. Un mezzo tentativo per colui il quale fu a un passo l’estate scorsa – mancavano solo le firme – prima che il Milan scoprì (incredibile ma vero) che la sua squalifica per le scommesse ai tempi della Juve sarebbe terminata a luglio inoltrato.

Francamente non sappiamo quale sia stata la risposta di Paratici, se c’è stata o meno una sua apertura al dialogo. L’ex bianconero è solo da qualche mese che è approdato alla Fiorentina, sta lavorando per la squadra che verrà partendo dal nuovo allenatore. In pole Fabio Grosso.

Prima della gara con la Juve, Paratici ha risposto con una battuta su un suo possibile addio: “Ho appena preso casa a Firenze, volete farmi già cambiare casa?”. Insomma, sembra destinato a rimanere alla Fiorentina (ha firmato un quinquennale…), tuttavia nel mercato non si può mai dare nulla per scontato, specie quando ci sono di mezzo società così prestigiose e dal forte appeal come il Milan.

A proposito del nuovo Ds rossonero, ma anche della figura del capo scout e cioè del sostituto di Moncada, a CM.IT risulta un interesse per il francese Morgan Boullier. Il 47enne è responsabile dell’area scouting del Nizza, il club dove sta per approdare proprio Moncada nelle vesti di Ds.