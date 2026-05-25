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Napoli, Allegri-Italiano per il post Conte: c’è un terzo incomodo | CM

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Tutti e due sono dei pallini di De Laurentiis

A meno di sorprese, il post Conte arriverà dalla Serie A. Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, sfumato Sarri che ha preferito l’Atalanta, al momento è corsa a due per la panchina del Napoli.

Nello specifico tra Max Allegri, che saluterà il Milan dopo la mancata qualificazione in Champions, e Vincenzo Italiano. Entrambi sono due vecchi pallini del patron De Laurentiis.

Grafica Allegri Italiano per Napoli
Napoli, Allegri-Italiano per il post Conte: c’è un terzo incomodo (AnsaFoto) – Grafica di Calciomercato.it

I prossimi giorni, se non le prossime ore saranno decisivi per quanto riguarda il successore di Conte. Allegri avrebbe già incontrato Manna a Milano, i due si conoscono e si stimano dai tempi della Juve, mentre Italiano medita da tempo l’addio al Bologna per fare il salto in una big: allo stato attuale è un candidato, seppur adesso debole, anche per il dopo Allegri al Milan.

Il terzo incomodo è Fabio Grosso, reduce da una eccellente stagione al Sassuolo. La seconda consecutiva, dopo la convincente promozione in massima serie. Il Campione del Mondo del 2006 è molto stimato da Manna, ma è soprattutto la prima scelta di Paratici. Dunque della Fiorentina, che si separerà da Vanoli nonostante la salvezza raggiunta.

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