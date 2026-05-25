Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Panchina Nazionale, c’è il nome del nuovo ct: l’annuncio in diretta

Foto dell'autore

Continua il toto-allenatore per la guida tecnica della Nazionale italiana: ecco chi potrebbe allenare gli azzurri. 

L’Italia è pronta a voltare pagina dopo l’addio a Gennaro Gattuso. L’attuale tecnico dell’Under 21, Silvio Baldini, siederà sulla panchina della Nazionale in occasione delle partite contro Lussemburgo e Grecia in programma il prossimo 3 e 7 giugno, ma intanto continua il toto-allenatore per il ruolo di commissario tecnico azzurro.

Roberto Mancini
Roberto Mancini (Ansa Foto) – Calciomercato.it

Nelle ultime settimane si è parlato di Antonio Conte, Massimiliano Allegri e addirittura Pep Guardiola, ma ad oggi il nome in pole per guidare la Nazionale è un altro. Ad annunciarlo è il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni ai microfoni di ‘Radio Kiss Kiss’: “Per la panchina della Nazionale italiana c’è Roberto Mancini al 99,9%”.

Mancini, attualmente alla guida dell’Al-Sadd, ha già allenato l’Italia dal 2018 al 2023 conquistando la vittoria dell’Europeo nel 2021 dopo 53 anni esatti dalla precedente affermazione. Il 61enne originario di Jesi conosce molto bene l’ambiente e ha lasciato ottimi ricordi da queste parti, per cui tutti gli indizi ormai porterebbe a lui come nuovo ct della Nazionale. Condividete questa scelta?

 

 

3391

🔥 Quanto ne sai davvero sui Mondiali? Mettiti alla prova! ⚽

Un quiz veloce ma insidioso per veri appassionati di calcio: solo i più preparati faranno 10/10!

1 / 7

Quale paese ha ospitato i Mondiali 2010?

2 / 7

Quale giocatore ha segnato più gol nella storia dei Mondiali?

3 / 7

Chi è soprannominato “Il Fenomeno”?

4 / 7

Chi ha vinto il Mondiale 2014?

5 / 7

Quale nazionale vinse nel 1998?

6 / 7

Chi segnò una doppietta nella finale del 2002?

7 / 7

Quale nazionale ha vinto il Mondiale 2022?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 22%

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Direttore Responsabile: Claudio Galuppi

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Web365 - Floater ad unis Table1