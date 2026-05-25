Panchina Nazionale, c’è il nome del nuovo ct: l’annuncio in diretta

Continua il toto-allenatore per la guida tecnica della Nazionale italiana: ecco chi potrebbe allenare gli azzurri.

L’Italia è pronta a voltare pagina dopo l’addio a Gennaro Gattuso. L’attuale tecnico dell’Under 21, Silvio Baldini, siederà sulla panchina della Nazionale in occasione delle partite contro Lussemburgo e Grecia in programma il prossimo 3 e 7 giugno, ma intanto continua il toto-allenatore per il ruolo di commissario tecnico azzurro.

Nelle ultime settimane si è parlato di Antonio Conte, Massimiliano Allegri e addirittura Pep Guardiola, ma ad oggi il nome in pole per guidare la Nazionale è un altro. Ad annunciarlo è il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni ai microfoni di ‘Radio Kiss Kiss’: “Per la panchina della Nazionale italiana c’è Roberto Mancini al 99,9%”.

Mancini, attualmente alla guida dell’Al-Sadd, ha già allenato l’Italia dal 2018 al 2023 conquistando la vittoria dell’Europeo nel 2021 dopo 53 anni esatti dalla precedente affermazione. Il 61enne originario di Jesi conosce molto bene l’ambiente e ha lasciato ottimi ricordi da queste parti, per cui tutti gli indizi ormai porterebbe a lui come nuovo ct della Nazionale. Condividete questa scelta?