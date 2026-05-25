Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Un esterno per entrambe le fasce: sondaggio Inter per El Shaarawy | ESCLUSIVO

Foto dell'autore

L’esterno classe ’92 dirà addio alla Roma dopo dieci stagioni

Stephan El Shaarawy è il calciatore che ha messo in cassaforte la qualificazione in Champions della Roma. È stata sua, infatti, la firma sul 2-0 finale contro il Verona, peraltro proprio in quel ‘Bentegodi’ dove esordì in Serie A il 21 dicembre 2008 all’età di 16 anni, 1 mese e 25 giorni. A lanciarlo nel calcio dei grandi, da allenatore del Genoa, un certo Gian Piero Gasperini.

Grafica El Shaarawy Inter
Un esterno per entrambe le fasce: sondaggio Inter per El Shaarawy (AnsaFoto) – Grafica di Calciomercato.it

Quello di ieri è stato un gol speciale, anche perché l’ultimo con la maglia giallorossa. Dopo dieci anni e 348 partite, il classe ’92 dirà addio alla Capitale non rinnovando il contratto in scadenza tra un mese. Il suo futuro, però, potrebbe essere ancora nel massimo campionato italiano.

Sulle tracce di El Shaarawy ci sono l’ex Genoa e il neopromosso Venezia, che ha ambizioni importanti e tanti soldi da spendere. Secondo quanto raccolto in esclusiva da Calciomercato.it, per il 33enne si è mossa anche l’Inter: Ausilio e soci hanno effettuato un sondaggio per conoscere le richieste del savonese, il cui obiettivo è un biennale o un uno più opzione.

I nerazzurri sono a caccia di un sostituto di Darmian e, più in generale, di un esterno offensivo in grado di agire su entrambe le corsie esterne. L’ex Milan El Shaarawy potrebbe far comodo come rincalzo, all’occorrenza pure da trequartista/esterno alto in un 3-4-2-1, oltre che alle liste essendo cresciuto in un vivaio italiano. Da capire se il sondaggio interista diventerà o meno qualcosa di più concreto.

3389

🔥 Quanto ne sai davvero sui Mondiali? Mettiti alla prova! ⚽

Un quiz veloce ma insidioso per veri appassionati di calcio: solo i più preparati faranno 10/10!

1 / 7

Quale giocatore ha segnato più gol nella storia dei Mondiali?

2 / 7

Quale nazionale vinse nel 1998?

3 / 7

Chi è soprannominato “Il Fenomeno”?

4 / 7

Chi vinse il Mondiale del 2006?

5 / 7

Chi ha vinto il Mondiale 2014?

6 / 7

Quale paese ha ospitato i Mondiali 2010?

7 / 7

In che anno si è disputato il primo Mondiale?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 22%

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Direttore Responsabile: Claudio Galuppi

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Web365 - Floater ad unis Table1