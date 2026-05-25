Un esterno per entrambe le fasce: sondaggio Inter per El Shaarawy | ESCLUSIVO

L’esterno classe ’92 dirà addio alla Roma dopo dieci stagioni

Stephan El Shaarawy è il calciatore che ha messo in cassaforte la qualificazione in Champions della Roma. È stata sua, infatti, la firma sul 2-0 finale contro il Verona, peraltro proprio in quel ‘Bentegodi’ dove esordì in Serie A il 21 dicembre 2008 all’età di 16 anni, 1 mese e 25 giorni. A lanciarlo nel calcio dei grandi, da allenatore del Genoa, un certo Gian Piero Gasperini.

Quello di ieri è stato un gol speciale, anche perché l’ultimo con la maglia giallorossa. Dopo dieci anni e 348 partite, il classe ’92 dirà addio alla Capitale non rinnovando il contratto in scadenza tra un mese. Il suo futuro, però, potrebbe essere ancora nel massimo campionato italiano.

Sulle tracce di El Shaarawy ci sono l’ex Genoa e il neopromosso Venezia, che ha ambizioni importanti e tanti soldi da spendere. Secondo quanto raccolto in esclusiva da Calciomercato.it, per il 33enne si è mossa anche l’Inter: Ausilio e soci hanno effettuato un sondaggio per conoscere le richieste del savonese, il cui obiettivo è un biennale o un uno più opzione.

I nerazzurri sono a caccia di un sostituto di Darmian e, più in generale, di un esterno offensivo in grado di agire su entrambe le corsie esterne. L’ex Milan El Shaarawy potrebbe far comodo come rincalzo, all’occorrenza pure da trequartista/esterno alto in un 3-4-2-1, oltre che alle liste essendo cresciuto in un vivaio italiano. Da capire se il sondaggio interista diventerà o meno qualcosa di più concreto.