Il futuro di Mike Maignan potrebbe essere lontano dal Milan con il portiere francese che piace a diversi club europei in vista della prossima stagione.
La sconfitta contro il Cagliari ha portato il Milan a dire addio alla qualificazione alla prossima Champions League con i rossoneri che dovranno disputare l’Europa League. Un risultato che corrisponde ad un fallimento da parte della squadra rossonera con Gerry Cardinale pronto a rivoluzionare tutto, sia dal punto di vista societario che da quello tecnico.
In forte dubbio c’è la posizione di Massimiliano Allegri, tecnico che, durante la stagione, era stato in grado di stringere un ottimo rapporto con diversi calciatori della rosa, riuscendo anche a convincere Maignan a rinnovare il contratto in scadenza fino al giugno del 2030. Nel caso in cui il tecnico livornese dovesse salutare, stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, il futuro del portiere potrebbe essere in forte dubbio, considerato anche il fatto che il Milan dovrà ricorrere a qualche cessione per far quadrare i conti non disputando la prossima Champions League.
Sulle tracce dell’estremo difensore francese c’è sempre il Chelsea, pronto a fare un’offerta per il suo cartellino, ma non sono da escludere le piste che portano al Bayern Monaco e Manchester United.