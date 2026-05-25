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Dai gol del Cagliari al rigore Roma, disastro Var: la moviola

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Proteste del Milan sulle reti dei sardi. Gasperini in Champions col rosso a Valentini. Malissimo Maresca e Gariglio

L’ultima giornata di Serie A non è stata esente da casi da moviola e lamentele dei calciatori. Tanti episodi hanno condizionato la corsa Champions, con il Milan battuto in casa dal Cagliari. Protesta Maignan sui due gol rossoblu, ma il tocco di braccio di Obert prima del corner del pareggio non è punibile, mentre Borrelli non sembra toccare con la mano prima della rete decisiva di Rodriguez.

Moviola Serie A, dai gol di Milan-Cagliari a rigore e espulsione pro Roma
Il primo gol del Cagliari contro il Milan (foto Ansa) – Calciomercato.it

Rischia Dossena su Fullkrug nel recupero, ma per Guida è un semplice contatto di gioco. La Roma finisce terza grazie ad una espulsione e un rigore a inizio ripresa. Già ammonito, Valentini trattiene Dybala al limite dell’area: secondo giallo per SPA e rosso. Bowie colpisce con la mano: è vero che il pallone è inaspettato, ma il braccio è troppo largo e quindi punibile con il penalty.

Disastro totale nel derby lombardo tra Cremonese e Como. L’arbitro Maresca fischia rigore per fallo di Ramon su Vardy, ma non in realtà non c’è sgambetto né step on foot. Poi richiamato dal Var Gariglio (già fermato dopo gli errori in Inter-Atalanta) ne concede uno agli ospiti per in contrasto regolare tra Douvikas e Bianchetti.

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