Tare verso l’addio al Milan, parte la rivoluzione in casa rossonera | CM

Igli Tare va verso l’addio in casa Milan con il dirigente albanese che, nella giornata di oggi, potrebbe salutare il club rossonero dopo il fallimento della mancata qualificazione alla prossima Champions League.
Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione Igli Tare dovrebbe dire addio al Milan in seguito alle riunioni che si terranno in giornata per decidere il futuro della squadra rossonera. Una decisione che dovrebbe dare il via alla rivoluzione in casa rossonera con il Milan pronto a salutare anche Giorgio Furlani, Massimiliano Allegri e Geoffrey Moncada.
Nuovi cambiamenti quindi in casa rossonera con Gerry Cardinale pronto a dare vita a un nuovo progetto dal punto di vista tecnico e societario.