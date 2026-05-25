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UFFICIALE l’addio di Conte al Napoli: “Grazie Mister”

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Corsa a tre per la sua successione

Anche sui propri social il Napoli ha annunciato il divorzio da Antonio Conte. “Grazie Mister”, recita il post legato a una foto sorridente del tecnico dopo la conquista dello Scudetto al termine della passata stagione.

Conte in panchina prima di una gara del Napoli
UFFICIALE l’addio di Conte al Napoli: “Grazie Mister” (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Conte dice addio al Napoli dopo due anni, uno Scudetto e una Supercoppa italiana. Quest’ultimo trofeo l’ha vinto in questa stagione, battendo il Bologna in finale. Il campionato 2025/2026 lo ha concluso al secondo posto, 11 punti dietro i Campioni d’Italia dell’Inter a cui ieri, nella conferenza stampa congiunta col patron De Laurentiis, ha fatto i complimenti.

A proposito di Scudetto, Conte ha ricordato come proprio la conquista del tricolore sia stato “il momento più bello”. Quello più brutto, invece, “è stato a Bologna, perché vedere che dopo pochi mesi tutto poteva andare in frantumi non è stato facile. C’erano due strade: far finta di niente o affrontare il problema. Abbiamo scelto di reagire, abbiamo vinto una Supercoppa e chiuso al secondo posto. Non mi aspettavo un’annata così complessa“.

Chi al suo posto? Al momento è corsa a tre: Allegri, Italiano, Grosso. Vedremo chi la spunterà.

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