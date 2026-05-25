Sarri all’Atalanta, Gattuso alla Lazio: è tutto fatto

L’ex CT della Nazionale torna in Serie A dopo cinque anni

È iniziato, anche se il ‘bello’ deve ancora venire, il cosiddetto valzer delle panchine di Serie A. Mini, almeno per ora, con Maurizio Sarri che dà il via alle danze: il tecnico lascerà la Lazio dopo una stagione tremenda tra mercato bloccato, cessioni e forti incomprensioni con la società. Sul piano sportivo, considerate le difficoltà è stata comunque positiva, vedi il raggiungimento della finale di Coppa Italia.

Sarri ripartirà dall’Atalanta, dove è appena arrivato Cristiano Giuntoli: i due hanno condiviso anni importanti al Napoli. A proposito, il 67enne di nativo di Firenze ha respinto le avances di De Laurentiis per il dopo Conte, preferendo il progetto della ‘Dea’.

Il posto di Sarri alla Lazio sarà occupato da Gennaro Gattuso. È tutto fatto anche qui: l’ex CT della Nazionale è stato preferito a Raffaele Palladino, liquidato dall’Atalanta nonostante i buoni risultati ottenuti da subentrante.

Il 48enne di Corigliano Calabro torna in Serie A dopo cinque anni: l’ultima esperienza fu proprio al Napoli, non tenendo conto di quella durata appena un mese – senza giocare una partita – alla guida della Fiorentina.