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Juventus, Rugani può cambiare maglia in Serie A: folle idea | CM

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Il centrale originario di Lucca tornerà dal prestito alla Fiorentina ma la sua permanenza a Torino sembra avere i giorni contati. 

L’obbligo di riscatto da parte della Fiorentina alla fine non è scattato e Daniele Rugani si appresta a fare ritorno alla Juventus. La permanenza alla Continassa, però, rischia di avere i giorni contati visto che il centrale difensivo classe ’94 non rientra nei piani di Luciano Spalletti in vista della prossima stagione. Ma quale sarà il suo futuro?

Torino-Juve, Spalletti fuori dalla Champions
Spalletti (Ansa) – Calciomercato.it

Rugani, a 31 anni e con una grande esperienza nel nostro campionato, vanta diversi estimatori in giro per l’Italia e – secondo quanto raccolto in esclusiva dalla redazione di ‘Calciomercato.it’ – nelle ultime ore si sarebbe fatto avanti il Frosinone, reduce dalla promozione proprio in Serie A.

Il tecnico Massimiliano Alvini stravede per Rugani e avrebbe chiesto proprio alla dirigenza ciociara uno sforzo economico per portarlo a Frosinone: i rapporti tra i due club sono particolarmente buoni e questo potrebbe pesare alla fine sull’esito della trattativa. Juve, dunque, sempre molto attiva sul calciomercato anche per quel che concerne i movimenti in uscita. 

 

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