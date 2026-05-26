“Offerta Inter per Palestra”: è la stessa fatta per Lookman

Offensiva nerazzurra per il terzino esploso al Cagliari ma di proprietà dell’Atalanta

L’Inter fa all-in su Palestra? Secondo il ‘Corriere della Sera’, il club nerazzurro ha già presentato una proposta concreta all’Atalanta per il cartellino del terzino esploso quest’anno al Cagliari e grande obiettivo per rinforzare le corsie esterne nonché lo zoccolo duro di italiani.

Come sottolinea Interlive.it, che giustamente parla di déjà-vu, l’offerta di Marotta e Ausilio per il classe 2005 è la stessa che fu inutilmente presentata l’estate scorsa per Ademola Lookman: 40 milioni di euro più 5 di bonus.

Se basterà per il sì di Percassi? Difficile, anche perché la ‘Dea’ potrebbe voler aspettare l’inserimento dei club inglesi. In buona sostanza lo scatenarsi di un’asta che farebbe lievitare ulteriormente il prezzo.

Palestra è comunque una precisa richiesta di Chivu, il quale pensa di impiegarlo anche sulla corsia di sinistra. Per questo motivo il tecnico romeno avrebbe chiesto ai suoi dirigenti di slegare l’acquisto di Palestra dalla vendita di Dumfries.