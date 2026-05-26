Freuler verso Napoli, il centrocampista può seguire Italiano | CM

Remo Freuler potrebbe seguire Vincenzo Italiano al Napoli in vista della prossima stagione con l’allenatore del Bologna che appare ormai ad un passo dalla firma con la squadra azzurra per la prossima stagione.
Il tecnico avrebbe trovato un’intesa con Aurelio De Laurentiis sulla base di un biennale con opzione per il terzo anno. Sarà quindi lui a sostituire Antonio Conte in vista della prossima stagione con il Bologna che dovrà trovare un nuovo allenatore (De Rossi appare la prima scelta per la dirigenza rossoblu).
Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, chi potrebbe seguire Vincenzo Italiano a Napoli potrebbe essere Remo Freuler. Il centrocampista svizzero potrebbe firmare per un anno con la squadra partenopea andando a dare un’alternativa di livello internazionale e di grande esperienza alla linea mediana del Napoli. Un colpo a costo zero considerato il fatto che il contratto del giocatore con il Bologna scadrà il prossimo 30 giugno.