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Sarri pensa a Romagnoli per la difesa dell’Atalanta: la situazione | CM

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Alessio Romagnoli è sul taccuino di Maurizio Sarri per la sua nuova avventura all’Atalanta anche se il destino del difensore centrale appare segnato.

Alessio Romagnoli
Alessio Romagnoli nel mirino dell’Atalanta (Ansa Foto) – calciomercato.it

Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, Maurizio Sarri sarebbe felice di avere a disposizione ancora una volta Alessio Romagnoli, difensore che ha allenato durante le sue esperienze alla guida della Lazio. Il centrale, però, appare destinato ad un’avventura all’estero, salutando la Lazio durante l’estate con Qatar, Arabia Saudita e Stati Uniti in pole.

Nel caso in cui non dovesse andare in porto un suo trasferimento all’estero, per Romagnoli potrebbe nascere l’ipotesi Atalanta con i Percassi decisi nel voler accontentare il loro nuovo allenatore.

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