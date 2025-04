Tudor cambia i piani della Juventus: salta l’arrivo del difensore

Il ribaltone in panchina, dopo l’esonero di Thiago Motta, potrebbe cambiare gli scenari di mercato del club bianconero per la prossima estate

La Juventus ha cambiato volto in panchina e in campo con l’arrivo in panchina di Igor Tudor, dopo la fallimentare gestione con Thiago Motta alla guida della squadra bianconera.

L’ex difensore croato è tornato perciò alla Continassa da allenatore, con l’obiettivo di risollevar la ‘Vecchia Signora’ e condurla verso la qualificazione alla prossima Champions League. L’accesso alla massima competizione europea resta di vitale importanza per la Juve, nonostante le rassicurazioni arrivate dalla proprietà e da John Elkann sul fronte finanziario. La partecipazione alla Champions cambierebbe le mosse di mercato della dirigenza bianconera, che in tal caso opterebbe per una strategia più aggressiva per rinforzare adeguatamente la rosa per tornare competitiva per la lotta scudetto.

Calciomercato Juventus, cambiano gli scenari sul colpo Hancko

A parte Kalulu, il Dt Giuntoli intanto ha per il momento messo in stallo la questione riscatti: se Veiga sembra destinato a tornale al Chelsea, Kolo Muani e Conceicao rimangono invece in bilico.

Così come anche gli obiettivi cerchiati in rosso sull’agenda dei dirigenti della Juventus, tra i quali spicca David Hancko. Il centrale mancino del Feyenoord è stato corteggiato a lungo dalla ‘Vecchia Signora’ nella finestra di gennaio, senza trovare l’apertura però del sodalizio olandese. Tutto rimandato a giugno, con la Juve che potrebbe ritentare l’assalto nella finestra straordinaria prima del Mondiale per Club. Sull’ex Fiorentina, però, non ci sarebbero le stesse certezze di qualche mese fa come scrive il portale ‘Footmercato’. L’arrivo di Tudor, o un ulteriore ribaltone in panchina a fine stagione, potrebbe infatti cambiare le carte in tavola alla Continassa sul file relativo ad Hancko.

La Juventus rimane sulle tracce del giocatore, che non sarebbe però più un profilo prioritario per la retroguardia bianconera. In questo modo la ‘Vecchia Signora’ lascerebbe campo alle altre pretendenti al difensore dove spiccano Everton e Bayer Leverkusen. Hancko, sotto contratto fino al 2028, viene valutato circa 35 milioni di euro dal Feyenoord.