Hancko e il trasferimento alla Juventus: “A fine stagione” | VIDEO CM.IT

Il difensore slovacco rimane in cima alla lista degli acquisti di Giuntoli per il pacchetto arretrato: l’ex Fiorentina allo scoperto dopo il match di Champions contro l’Inter

La Juventus potrebbe essere costretta a ripartire nuovamente da zero nella prossima stagione. Il progetto con Thiago Motta in panchina non sta dando i frutti sperati, con i bianconeri che rischiano di mancare anche il piazzamento tra le prime quattro in campionato.

Dopo le figuracce in Europa e Coppa Italia, il tracollo contro l’Atalanta complica i piani della ‘Vecchia Signora’ anche per la corsa alla prossima Champions League. Per il momento Motta resta in sella, con la dirigenza della Continassa che lo ha confermato almeno fino al termine del campionato. Solo dopo saranno fatte tutte le valutazioni del caso, quando verrà presa una decisione definita sull’operato del tecnico italo-brasiliano.

A meno di nuovi cataclismi Thiago Motta terminerà quindi il campionato, ma sotto accusa c’è anche la società e la campagna acquisti. Ecco perché a giugno potrebbe esserci una nuova rivoluzione, con la qualificazione alla prossima Champions che sarà fondamentale per le strategie sul mercato.

Con l’Europa che conta e la partecipazione alla massima competizione, la Juve ad esempio proverà a chiudere la trattativa con il Feyenoord per David Hancko. Lo slovacco è da mesi in cima alla lista di Giuntoli per rinforzare la difesa e già nella finestra invernale il Dt bianconero aveva provato l’affondo per portarlo sotto la Mole.

Assalto però respinto dal Feyenoord e tutto rimandato così alla prossima estate. La Juventus potrebbe chiudere le operazioni intorno ai 30 milioni di euro tra parte fissa e bonus, avendo incassato inoltre il gradimento del difensore slovacco. Intanto lo stesso Hancko ieri ha voluto fare chiarezza sui rumors che lo accostano alla ‘Vecchia Signora’: “Nelle ultime sessioni di mercato si è discusso molto del mio futuro. A gennaio ho parlato con la dirigenza, sapevo che non sarebbe successo nulla perché ero concentrato solo sugli obiettivi da raggiungere con questa maglia. Per il momento penso solo al Feyenoord: ne riparleremo a fine stagione“, le parole dell’ex Fiorentina in conferenza stampa dopo il match di San Siro contro l’Inter.

Hancko ha poi aggiunto dopo l’eliminazione per mano dei nerazzurri”Questo è stato il mio secondo anno in Champions League, sono quelle occasioni che ti fanno capire quanto sia difficile giocare a questo livello. Ho imparato tantissimo e punto a crescere in ogni circostanza“. Il 27enne centrale è pronto per il grande salto e anche nella serata di San Siro è stato osservato con grande attenzione dalla Juventus. Intanto, a proposito di difensori, la società bianconera potrebbe valutare un nuovo ruolo nei piani dirigenziali per Giorgio Chiellini, a stretto contatto nell’area tecnica con Giuntoli.