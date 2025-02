Gli occhi di Giuntoli sul match del Milan: osservato speciale e doppio colpo | CM.IT

Il capo dell’area tecnica della Juventus spettatore interessato per la sfida di Champions tra i rossoneri e il Feyenoord

Il Feyenoord, malgrado la crisi di risultati in campionato, sorprende il Milan dell’ex Gimenez nel primo round dei playoff di Champions League.

Vittoria di misura per gli olandesi, con l’attacco del ‘Diavolo’ rimasto a secco e che dovrà cambiare marcia nel return match della prossima settimana a San Siro. Gara senza acuti per Gimenez, applaudito dai suoi ex tifosi ma poco pericoloso nell’area del Feyenoord. Il bomber messicano non è riuscito a graffiare, merito anche dell’attenta retroguardia di casa guidata da David Hancko. Lo slovacco ha messo la museruola a Gimenez e chiuso ogni varco nell’area olandese. Prova impeccabile e ai limiti della perfezione per l’ex Fiorentina, che si è messo in evidenza con interventi sempre puntuali a protezione della porta del Feyenoord e dando sicurezza a tutta la squadra.

Calciomercato Juventus, Giuntoli non si ferma in difesa: colpo Hancko e conferma Veiga

Non stupisce quindi l’interesse datato ormai della Juventus per Hancko, con i bianconeri che lo hanno osservato con molta attenzione ieri sera e la stessa cosa faranno mercoledì prossimo nel match di ritorno al ‘Meazza’ come appreso da Calciomercato.it. La dirigenza della ‘Vecchia Signora’ ha provato ad anticipare il colpo nel mercato di gennaio, trovando però il muro del Feyenoord.

Il Dt Giuntoli si è mosso concretamente per il 27enne difensore, con l’obiettivo stavolta di strapparlo al sodalizio di Rotterdam per la finestra straordinaria di inizio giugno e metterlo così a disposizione di Thiago Motta per il Mondiale per Club negli Stati Uniti. La Juve con gli agenti di Hancko ha già trovato una bozza d’intesa per un contratto quinquennale vicino ai 3 milioni a stagione, mentre la dirigenza bianconera nei prossimi mesi darà l’accelerata decisiva per trovare l’accordo con il Feyenoord. Operazione che potrebbe concludersi sulla base di un pacchetto complessivo da circa 30 milioni di euro tra parte fissa e bonus.

Hancko resta il nome in cima alla lista della spesa di Giuntoli, che inoltre proverà in estate a sondare il terreno con il Chelsea per la conferma alla Continassa di Renato Veiga, pedina rivelatasi subito preziosa nello scacchiere di Motta e sbarcato a Torino in prestito secco.