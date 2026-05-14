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Sommer dice no al Basilea, il portiere svizzero ha fatto la sua scelta per il futuro

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Yann Sommer ha rifiutato una proposta da parte del Basilea per il futuro con il portiere svizzero che è in scadenza di contratto con i nerazzurri.

Yann Sommer
Sommer verso l’addio all’Inter, no al Basilea (Ansa Foto) – calciomercato.it

Il 30 giugno terminerà il contratto di Sommer con l’Inter con l’estremo difensore nerazzurro destinato a salutare la squadra meneghina non appena sarà finita la stagione. Classe 1988, il portiere della nazionale svizzera appare sicuro di quello che sarà il suo futuro a partire dalla prossima stagione.

Secondo quanto affermato da bzBasel.ch, il Basilea avrebbe recapitato una proposta al suo ex portiere mettendo sul piatto uno o due anni di contratto per riportarlo a casa e regalargli un finale di carriera a casa. Al momento, però, Sommer avrebbe risposto picche, volendo tentare un’avventura in un’altra big europea per provare a disputare ancora una o due stagioni ad alti livelli.

Nel frattempo l’Inter continua ad essere alla ricerca di un nuovo portiere per la prossima stagione con Guglielmo Vicario del Tottenham che appare in pole per la porta nerazzurra. L’ex Empoli avrebbe già dato l’ok al trasferimento in nerazzurro per il prossimo campionato con gli Spurs che valutano il suo cartellino circa 25 milioni di euro.

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