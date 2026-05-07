Juve, pessime notizie per Bernardo Silva: Barcellona in pole

Arrivano aggiornamenti importantissimi sul futuro del 31enne portoghese: Juve ormai all’angolo, tutti i dettagli.
Se ne parla da settimane del forte interesse della Juventus per Bernardo Silva, in scadenza di contratto con il Manchester City il prossimo 30 giugno 2026, ma adesso arrivano pessime notizie per i bianconeri. Il 31enne portoghese piace a diversi top club e sarà davvero molto difficile per la dirigenza di corso Galileo Ferraris bruciare la concorrenza.
Secondo quanto riportato proprio in queste ultimissime ore dal “QS”, il Barcellona avrebbe avviato da tempo i contatti con il suo entourage per portarlo in Spagna l’anno prossimo e quella blaugrana sarebbe al momento la destinazione preferita da Bernardo Silva.
Una pessima notizia, dunque, per il club allenato da Luciano Spalletti che con ogni probabilità si vedrà costretto a virare su altri profili per rinforzare il proprio centrocampo. Il Barça vuole accelerare per Bernardo Silva e le prossime settimane potrebbero essere decisive per la fumata bianca: Juve, dunque, beffata.