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Juve, pessime notizie per Bernardo Silva: Barcellona in pole

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Arrivano aggiornamenti importantissimi sul futuro del 31enne portoghese: Juve ormai all’angolo, tutti i dettagli. 

Se ne parla da settimane del forte interesse della Juventus per Bernardo Silva, in scadenza di contratto con il Manchester City il prossimo 30 giugno 2026, ma adesso arrivano pessime notizie per i bianconeri. Il 31enne portoghese piace a diversi top club e sarà davvero molto difficile per la dirigenza di corso Galileo Ferraris bruciare la concorrenza.

Bernardo Silva in azione
Bernardo Silva – Calciomercato.it

Secondo quanto riportato proprio in queste ultimissime ore dal “QS”, il Barcellona avrebbe avviato da tempo i contatti con il suo entourage per portarlo in Spagna l’anno prossimo e quella blaugrana sarebbe al momento la destinazione preferita da Bernardo Silva.

Una pessima notizia, dunque, per il club allenato da Luciano Spalletti che con ogni probabilità si vedrà costretto a virare su altri profili per rinforzare il proprio centrocampo. Il Barça vuole accelerare per Bernardo Silva e le prossime settimane potrebbero essere decisive per la fumata bianca: Juve, dunque, beffata.

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