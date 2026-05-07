Il Bologna su Comotto, ma c’è il nodo formula: il Milan ragiona | CM

Christian Comotto piace al Bologna in vista della prossima stagione con i rossoblu che sono pronti a presentare un’offerta al Milan per assicurarsi il cartellino del centrocampista centrale.

Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, le due società si sarebbero date appuntamento alla fine del campionato per parlare del giovane talento che sarà di ritorno da La Spezia, pronto a vivere la sua prima stagione da protagonista in Serie A.

In casa rossonera il classe 2008 rischia fortemente di trovare poco spazio in vista del prossimo campionato con il club che sarebbe disposto a cederlo nuovamente in prestito per vederlo all’opera nella massima serie. Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, però, non sarebbe semplice l’affare con il Bologna considerato il fatto che i rossoblu vorrebbero assicurarsi un diritto di riscatto sul cartellino del calciatore, lasciando, eventualmente al Milan la possibilità di un contro riscatto decisamente più alta rispetto a quella del riscatto stesso.

I buoni rapporti tra le parti potrebbero favorire la riuscita dell’operazione con il Milan che potrebbe veder valorizzato uno dei migliori talenti del calcio italiano giovanile.