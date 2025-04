“Sembra fatto apposta”: corsa scudetto Inter-Napoli, si accende la polemica

Contestazioni e polemiche entrano nel duello tra Inter e Napoli per il titolo: ultime affermazioni che fanno riflettere

Sette giornate alla fine del campionato, ancora 21 punti in palio, tutti i discorsi principali ancora aperti in classifica. A cominciare dalla corsa scudetto tra Inter e Napoli, con i nerazzurri davanti di tre lunghezze ma con i partenopei che non sono per niente intenzionati a mollare, anzi.

Lo scorso weekend ha lasciato tutto invariato rispetto a prima del fischio d’inizio, anche se le cose sono andate molto diversamente dal previsto. L’Inter ha frenato inaspettatamente a Parma, il Napoli aveva l’occasione di accorciare ma non è andato a sua volta oltre il pari a Bologna. Chance importante non sfruttata dalla squadra di Conte che però, nelle prossime settimane, potrà provarci ancora, magari fidando nei tanti impegni dei rivali nelle altre competizioni.

Il duello si annuncia intenso, appassionante e incerto fino alla fine. Con una polemica che improvvisamente monta a rendere più elettrico il clima.

Inter e Napoli, Visnadi critico sul calendario: “Perché gli azzurri giocano sempre dopo?”

Il giornalista Gianni Visnadi, intervenuto a ‘Radio Radio’, ha sollevato una perplessità legata al calendario. Chiedendosi il motivo per cui per due volte consecutive il Napoli sia stato piazzato nella slot del lunedì sera.

“Io non so chi fa i calendari e come li fa, ma mi sto scervellando per capire perché il Napoli giochi due volte di lunedì, dopo tutti, dopo l’Inter – ha affermato Visnadi – Sembra una cosa fatta apposta per mettere pressione al Napoli. Non c’è nessun motivo, se non quello televisivo, per lasciargli una prima serata. Non fa le coppe, i suoi avversari neanche, ma mi sa che c’è qualche squadra un po’ più protetta, seguita, di altre“. Un tema di sicuro destinato a far discutere ulteriormente e a infiammare ancor di più la corsa al titolo. Non mancheranno, sull’argomento, altre stoccate e repliche al veleno, mentre il duello proseguirà in campo, a distanza.