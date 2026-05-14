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Inter, Dumfries titolarissimo ma in bilico: occhio a Simeone, Palestra l’erede | CM

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Il laterale olandese ancora protagonista nel trionfo in Coppa Italia: la sua permanenza in nerazzurro però non è certa

Migliore in campo nella finalissima contro la Lazio e decisivo per l’assist sul raddoppio di capitan Lautaro Martinez che ha chiuso difatti la contesa.

Inter, le ultime sul futuro di Dumfries
Denzel Dumfries, gli scenari sul futuro (Ansa) – Calciomercato.it

Denzel Dumfries si è preso la scena nell’ennesimo trionfo dell’Inter, che grazie al successo dell’Olimpico potrà esibire il ‘Double’ con il doppio trofeo (scudetto più Coppa Italia) nella parata di domenica a Milano con i propri tifosi. L’olandese figura ancora una volta tra i protagonisti e adesso c’è da chiedersi se questo sarà il suo ultimo successo con la maglia nerazzurra… 

Calciomercato Inter, l’Atletico su Dumfries: c’è Palestra in caso d’addio

L’ex PSV Eindhoven ha una clausola rescissoria da 25 milioni di euro valida per l’estero e che può essere esercitata nel mese di luglio, con le big d’Europa già in pressing nelle scorse sessioni di mercato.

Marco Palestra
Marco Palestra, classe 2005 (Ansa) – Calciomercato.it

Chivu considera Dumfries un titolarissimo e non vorrebbe privarsene, con il giocatore che invece potrebbe essere tentato da una nuova esperienza dopo il Mondiale con l’Olanda. Barcellona e Liverpool sono sempre alla finestra per il 30enne laterale, sul quale c’è da registrare inoltre l’interessamento dell’Atletico Madrid del ‘Cholo’ Simeone come raccolto da Calciomercato.it. Se Dumfries dovesse restare l’Inter aprirebbe le trattative per il rinnovo oltre il 2028, mentre in caso contrario darebbe l’assalto a Marco Palestra. 

Il gioiello dell’Atalanta (in prestito attualmente al Cagliari) resta un nome cerchiato in rosso sull’agenda del Ds Ausilio, anche se il sodalizio orobico parte da una valutazione superiore ai 40 milioni.

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