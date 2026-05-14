Offerta monstre dell’Al-Hilal: così Inzaghi beffa Juve e Milan

Blitz dall’Arabia per ingaggiarlo a costo zero

Una delle grandi, anzi maxi offerte arrivatagli sul tavolo sarebbe dell’Al-Hilal di Simone Inzaghi. L’ex tecnico dell’Inter potrebbe così bruciare la concorrenza, non molto credibile, di Juventus e Milan.

Robert Lewandowski ha deciso: lascerà il Barcellona al termine della stagione. Quella di domenica col Betis sarà dunque la sua ultima gara coi catalani. La notizia proveniente dalla Polonia ha trovato conferme pressoché totali: il bomber polacco dice no alla proposta di rinnovo al ribasso di Laporta, il quali peraltro gli ha prospettato un ruolo secondario nella squadra che verrà.

Da qui il rifiuto del quasi 38enne, allettato dalla possibilità di rimanere protagonista altrove. Dove? Non in Italia, dunque né alla Juve né al Milan, bensì in Saudi Pro-League.

Niente Juve o Milan, Lewandowski verso l’Al-Hilal di Simone Inzaghi: offerta monstre

Stando ai media del suo Paese, a fare sul serio per Lewandowski è l’Al-Hilal: la società in cui allena Simone Inzaghi gli avrebbe offerto un contratto da ben 90 milioni di euro a stagione. Un contratto, francamente, impossibile da rifiutare.