Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Offerta monstre dell’Al-Hilal: così Inzaghi beffa Juve e Milan

Foto dell'autore

Blitz dall’Arabia per ingaggiarlo a costo zero

Una delle grandi, anzi maxi offerte arrivatagli sul tavolo sarebbe dell’Al-Hilal di Simone Inzaghi. L’ex tecnico dell’Inter potrebbe così bruciare la concorrenza, non molto credibile, di Juventus e Milan.

Inzaghi durante una partita dell'Al-Hilal
Offerta monstre dell’Al-Hilal: così Inzaghi beffa Juve e Milan (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Robert Lewandowski ha deciso: lascerà il Barcellona al termine della stagione. Quella di domenica col Betis sarà dunque la sua ultima gara coi catalani. La notizia proveniente dalla Polonia ha trovato conferme pressoché totali: il bomber polacco dice no alla proposta di rinnovo al ribasso di Laporta, il quali peraltro gli ha prospettato un ruolo secondario nella squadra che verrà.

Da qui il rifiuto del quasi 38enne, allettato dalla possibilità di rimanere protagonista altrove. Dove? Non in Italia, dunque né alla Juve né al Milan, bensì in Saudi Pro-League.

Niente Juve o Milan, Lewandowski verso l’Al-Hilal di Simone Inzaghi: offerta monstre

Lewandowski esulta dopo un gol col Barcellona
Niente Juve o Milan, Lewandowski verso l’Al-Hilal di Simone Inzaghi (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Stando ai media del suo Paese, a fare sul serio per Lewandowski è l’Al-Hilal: la società in cui allena Simone Inzaghi gli avrebbe offerto un contratto da ben 90 milioni di euro a stagione. Un contratto, francamente, impossibile da rifiutare.

2650

🔥 Quanto ne sai davvero sui Mondiali? Mettiti alla prova! ⚽

Un quiz veloce ma insidioso per veri appassionati di calcio: solo i più preparati faranno 10/10!

1 / 7

Chi è soprannominato “Il Fenomeno”?

2 / 7

In che anno si è disputato il primo Mondiale?

3 / 7

Chi è il più giovane esordiente nella storia della Nazionale italiana?

4 / 7

Quale nazionale ha vinto più Coppe del Mondo?

5 / 7

Quale giocatore ha segnato più gol nella storia dei Mondiali?

6 / 7

Dove si sono disputati i Mondiali 2018?

7 / 7

Chi ha vinto il Mondiale 2010?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 23%

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Direttore Responsabile: Claudio Galuppi

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Web365 - Floater ad unis Table1