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Erede Sommer all’Inter: spunta il portiere che ha evitato la retrocessione

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Anche il Milan risulta essere sulle sue tracce

Gli ultimi dubbi sull’erede di Sommer non sono ancora stati sciolti. L’Inter sta riflettendo concretamente sulla promozione di Josep Martinez, che peraltro le eviterebbe un esborso di 15/20 milioni per il portiere che, fino a qualche settimana fa, aveva scelto come successore dello svizzero: ovvero Guglielmo Vicario del Tottenham.

Restando in tema, va però registrata la notizia proveniente dalla Germania che parla di un’Inter sulle tracce di un altro estremo difensore.

Backhaus foto Instagram
Erede Sommer all’Inter? Spunta il portiere che ha evitato la retrocessione (Instagram) – Calciomercato.it

Parliamo di Mio Backhaus, classe 2004 tedesco di origini giapponesi. Stando a ‘Sky Sports DE’, l’Inter (ma anche il Milan) è molto interessata a questo portiere alto 194cm e molto forte tra i pali. È anche grazie alle sue parate che il Werder Brema si è evitato una retrocessione sanguinosa in Bundesliga 2.

Backhaus è cresciuto calcisticamente nel Werder, magari vorrebbe restare almeno un altro anno ma il club biancoverde ha bisogno di fare cassa e il numero 30 di Moenchengladbach è uno dei giocatori della rosa di Thioune che ha più mercato.

La richiesta per Backhaus potrebbe toccare i 15 milioni di euro. L’Inter c’è, o meglio ci sarebbe anche se per il post Sommer sembra ormai corsa a due tra Martinez e Vicario.

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