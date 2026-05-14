Dopo giorni di caos, il Tribunale del Lazio chiude, per modo di dire, la querelle tra Lega e Prefettura

La Lega Serie A le ha provate tutte per far disputare il derby della Capitale di domenica. Nonostante la concomitanza con la finale degli Internazionali del Tennis, le istituzioni del calcio avevano dapprima programmato Roma-Lazio per domenica alle 12.30 e, dopo la decisione del Prefetto di Roma di rinviarla a lunedì 18 maggio alle 20.45, proposto di anticipare il fischio d’inizio all’Olimpico alle 12, posticipando l’inizio del tennis alle 17.30.

Dopo il diniego a questa proposta, la Lega ha così deciso di portare avanti il suo ricorso presso il TAR, che dopo l’udienza odierna ha preso una decisione ufficiale sulla data e l’orario del Derby.

Il Tribunale ha rinviato il caso all’avvocatura della Stato. L’obiettivo, secondo Sky Sport, è quello di arrivare ad una sintesi tra le posizioni del Prefetto e della Lega Serie A per trovare una decisione condivisa sulla data e l’orario del derby. Lega e Prefettura sperano di trovare un accordo entro stasera.