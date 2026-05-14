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Il ritorno di Maldini: incontro a Milano col presidente

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“Sta valutando se rientrare nel grande calcio”

Probabilmente non c’è un tifoso del Milan contrario al suo ritorno, un ritorno ovviamente impossibile con questa proprietà. Con Cardinale e Furlani, in pratica quelli che lo hanno licenziato. Restando in tema, però, Maldini potrebbe sì tornare… Ma nel mondo del calcio. Non italiano, dove lo spazio per teste pensanti e uomini competenti è sempre più ristretto.

Copertina Maldini
Il ritorno di Maldini: incontro a Milano col presidente (AnsaFoto) – Grafica di Calciomercato.it

Maldini in Turchia, chissà… Nelle ultime ore è emersa la possibilità Fenerbahce per la ‘Bandiera’ rossonera. Come rivelato da Maurizio Pistocchi, “Paolo Maldini sta valutando se rientrare nel grande calcio – scrive su X – nei giorni scorsi ha pranzato” in un noto ristorante di Milano “con il presidente del club turco, che punta sull’ingaggio di Maldini per strappare il titolo ai grandi rivali del Galatasaray”.

Da capire chi abbia incontrato davvero Maldini. L’attuale presidente Ali Koc o uno dei candidati alla presidenza, ricordando che a giugno ci saranno le elezioni.

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