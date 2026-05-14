Raggiunto un altro accordo: affare doppio dell’Inter in Serie A

I nerazzurri si muovono d’anticipo: accelerata per il bis in difesa

L’Inter sta lavorando d’anticipo in vista della prossima stagione. Tante le cose da fare, i cambiamenti da adottare che non c’è alternativa: bisogna agire in tempo, muoversi rapidamente per quelli che sono considerati i profili ideali per rinforzare la rosa.

Emblematiche la manovre per il reparto arretrato, che perderà sicuramente due pezzi: Acerbi e Darmian. Forse tre o quattro, con riferimento a de Vrij e Bastoni. A meno di sorprese una delle caselle vuote verrà occupata da Tarik Muharemovic.

Dopo l’accordo col difensore bosniaco, come rivelato da Calciomercato.it, Marotta e soci hanno raggiunto una intesa di massima pure con l’amico Sassuolo. L’operazione non può ancora considerarsi conclusa, ma è sulla buonissima strada. Una strada in discesa. Il 50% finirà nelle casse della Juventus, la quale si è probabilmente pentita di non aver creduto nel potenziale di Muharemovic.

L’Inter non ha comunque intenzione di fermarsi a Muharemovic. Si parlava, o meglio filtrava che dopo un giovane potesse andare a chiudere per un difensore esperto, magari a zero, invece nelle ultime ore è stata registrata una forte accelerata per quello che era visto come alternativo a Muharemovic, vale a dire l’ex Salisburgo Oumar Solet.

Secondo ‘Cronache di Spogliatoio’, l’Inter ha trovato un accordo con il difensore francese autore di una grande stagione. Ora i nerazzurri dovranno strappare l’ok dell’Udinese, che lo ha preso a zero un anno e mezzo fa e che adesso lo valuta sui 25 milioni di euro.