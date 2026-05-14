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Ancelotti cala il bis Mondiale. Rinnovo UFFICIALE col Brasile: “Giorno storico”

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La CBF annuncia la firma del 66enne fino al 2030: “Uno dei più grandi allenatori della storia”

Qualcuno aveva sperato nel suo arrivo sulla panchina della Nazionale italiana, invece Carlo Ancelotti si incolla su quella del Brasile. La Federcalcio brasiliana ha appena ufficializzato il rinnovo del suo CT fino al 2030.

Se tutto va bene, l’ex tecnico di Milan e Real Madrid disputerà ben due Mondiali alla guida della Selecao: quello che inizierà a breve in USA e Canada e, tra quattro anni, quello in Spagna/Portogallo/Marocco.

Ancelotti video annuncio rinnovo Brasile
Doppio Mondiale per Ancelotti: UFFICIALE il rinnovo col Brasile (Screen CBF Futebol) – Calciomercato.it

Il Brasile continua sotto la guida di uno dei più grandi allenatori della storia! – recita l’entusiastica nota social della Federazione – Impegno, continuità e fiducia per portare la Selezione Brasiliana ancora più lontano. Il cammino continua. Il nostro sogno pure“.

“Sono arrivato in Brasile un anno fa e ho capito subito cosa rappresenta il calcio per questo Paese – le prime parole di Ancelotti dopo la firma – Abbiamo lavorato per riportare la Nazionale ai vertici del calcio mondiale, ma vogliamo ancora di più. Più vittorie, più tempo, più lavoro“.

È un giorno storico per il calcio brasiliano – ha commentato Samir Xaud, numero uno della CBF – Questo rinnovo rappresenta un passo concreto nel nostro impegno per mantenere il Brasile ai massimi livelli”.

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