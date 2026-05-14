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“Lewandowski è sempre più vicino”: Milan o Juve? Le ultime

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Il contratto del bomber polacco col Barcellona scade il prossimo 30 giugno

Dove sarà il futuro di Lewandowski? A meno di clamorose sorprese, non al Barcellona. Secondo il giornalista polacco Tomasz Wlodarczyk di ‘Meczyki’, infatti, il quasi 38enne “è sempre più vicino a lasciare il club blaugrana” quattro anni dopo il suo arrivo e tre Liga vinte.

Grafica Lewandowski Barcellona
“Lewandowski è sempre più vicino”: Milan o Juve? Le ultime (AnsaFoto) – Grafica di Calciomercato.it

Per la medesima fonte, Lewandowski “non accetterà l’offerta” di rinnovo al ribasso messa sul piatto da Laporta. L’ex Bayern Monaco non intende accettare un “ruolo meno incisivo all’interno della squadra”. Lui “vuole giocare e avere un impatto significativo sui risultati del club in cui intende proseguire la sua carriera”. Quella col Betis di domenica sera, quindi, sarà molto probabilmente la sua ultima partita coi catalani.

Lewandowski è stato offerto e stuzzica molto sia Juve che Milan, ma il suo futuro dovrebbe essere in Arabia: “È una destinazione molto gettonata – scrive Wlodarczyk – I club sauditi stanno già preparando delle offerte”. Il centravanti polacco è nel mirino anche del Porto di Farioli, fresco Campione di Portogallo, e ha una ricca offerta dei Chicago Fire, ma allo stato attuale in netta pole c’è l’Arabia Saudita.

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