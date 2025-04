L’Inter accelera anche sul mercato: 30 milioni e Bayern ancora KO

Pronto il nuovo colpo per la squadra nerazzurra in vista del Mondiale per Club: sul piatto 30 milioni di euro per spuntarla sulla concorrenza dei bavaresi, rivali nei quarti di Champions

L’Inter espugna il catino dell’Allianz Arena e vede le semifinali di Champions League. Prestazione autoritaria e di personalità per la squadra di Simone Inzaghi sul campo di una delle corazzate d’Europa come il Bayern Monaco, con Lautaro Martinez e il sigillo finale del neo-entrato Frattesi a griffare l’impresa dei nerazzurri.

Adesso alla ‘Beneamata’ servirà completare l’opera nel match di ritorno della prossima settimana a San Siro per tornare tra le prime quattro d’Europa. Un traguardo prestigioso e che attesta ormai la dimensione in campo internazionale raggiunta negli ultimi anni dall’Inter, che parallelamente non si ferma sul mercato a caccia di quei puntelli in grado di rinforzare ulteriormente la rosa a disposizione di Inzaghi. La dirigenza di Viale della Liberazione si è già assicurata il cartellino di Sucic, con il baby croato bloccato a gennaio e che sarà disponibile già a inizio giugno per il Mondiale per Club negli Stati Uniti.

Calciomercato Inter, Luis Henrique in nerazzurro già per il Mondiale per Club

L’Inter però non si fermerà al talento della Dinamo Zagabria e per la finestra straordinaria del mercato sta puntando con decisione anche a Luis Henrique.

Il brasiliano del Marsiglia è un obiettivo caldo, con Marotta e Ausilio che negli ultimi tempi hanno intensificato i contatti per l’eclettico esterno classe 2001. Anche il presidente nerazzurro ha ammesso l’interesse concreto per l’ex Botafogo: “È un buon giocatore, teniamo d’occhio diversi talenti. Oggi è presto comunque per arrivare a una conclusione“, le parole di Marotta a margine del successo nella tana del Bayern Monaco. L’Inter potrebbe strappare Luis Henrique proprio ai bavaresi, che come la ‘Beneamata’ hanno drizzato le antenne sul gioiello in forza al Marsiglia. Presto ci sarà un nuovo incontro con gli agenti, sbarcati nei giorni scorsi in Europa per incrociare le pretendenti al talento brasiliano.

Il sodalizio nerazzurro è forte su Luis Henrique e vorrebbe chiudere l’affare entro la prima metà di giugno, in modo di averlo così a disposizione già per il Mondiale per Club. Il Marsiglia chiede intorno ai 30 milioni di euro, con l’Inter che metterebbe sul tavolo un quinquennale da circa 2,5 milioni più bonus a stagione per il 23enne giocatore. L’obiettivo, anche fuori dal campo, è rifilare un altro dispiacere al Bayern Monaco…