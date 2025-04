L’Inter fa sul serio: blitz a Milano e possibile scambio | CM.IT

Il Direttore sportivo segnalato in Italia nelle ultime ore: contatti con il club nerazzurro per il colpo da 30 milioni

Tra campo e mercato. L’Inter corre verso il sogno ‘Triplete’ ed è l’unica compagine italiana ancora in lizza su tutti i fronti. Per Simone Inzaghi non ci sono priorità e nel derby di Coppa Italia contro il Milan il tecnico piacentino ha schierato la migliore formazione possibile.

Pochi calcoli e un pareggio in rimonta che alla fine può soddisfare l’Inter, che nel primo round delle semifinali ha dovuto far fronte all’assenza di due pezzi da novanta come capitan Lautaro Martinez e Dumfries. Al posto di quest’ultimo nella stracittadina è stato confermato Darmian, mentre per la prossima stagione la ‘Beneamata’ sta cercando un profilo diverso come alternativa dell’ex PSV Eindhoven e riciclando l’esperto jolly italiano da braccetto difensivo. Gli uomini mercato nerazzurri hanno già iniziato a tessere la tela per trovare un vice Dumfries che vada ad arricchire la rosa e si sposi con le alchimie di gioco di mister Inzaghi.

Calciomercato Inter, Benatia e il Marsiglia a Milano: pressing su Luis Henrique

In questo senso una traccia da seguire con attenzione porta a Marsiglia e a Luis Henrique, uno dei punti di forza della squadra allenata da De Zerbi con 9 reti e cinque assist messi a referto nella stagione in corso. L’Inter segue con interesse il brasiliano e di recente ha sondato la pista tramite alcuni intermediari.

L’ex Botafogo piace per la sua duttilità: dal ruolo naturale di esterno offensivo, negli ultimi tempi si è disimpegnato egregiamente anche a tutta fascia con il cambio di modulo operato da De Zerbi. Da ‘quinto’ Luis Henrique sta continuando a dimostrare tutto il suo valore, attirando su di sé gli occhi di diverse big oltre alla già menzionata Inter. Anche il Bayern Monaco e alcuni club di Premier League hanno chiesto informazioni, mentre in estate sul giocatore classe 2001 erano segnalate Milan e Juventus. A Milano intanto non è passata inosservata la presenza del Ds del Marsiglia Medhi Benatia, che ha seguito mercoledì sera il derby di San Siro. Contatti in corso quindi con la dirigenza nerazzurra per Luis Henrique, valutato 25-30 milioni di euro dal sodalizio francese.

Gli ottimi uffici tra le due società (come dimostrano le operazioni per Valentin Carboni e Correa) potrebbero agevolare la trattativa, con l’Inter che per abbassare le parte cash valuterebbe anche l’inserimento di qualche contropartita come appreso da Calciomercato.it. In questo senso a intrigare l’Olympique è Asllani, con il futuro del centrocampista albanese tutto da decifrare in estate.