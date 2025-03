Luis Henrique incanta con De Zerbi: Juve e Milan alla finestra

L’attaccante brasiliano in evidenza con la maglia del Marsiglia: la scorsa estate fu accostato ai bianconeri in Serie A

Il Marsiglia veleggia verso la qualificazione alla prossima Champions League e per il momento è dietro solo all’irraggiungibile Paris Saint-Germain in Ligue 1.

La squadra di Roberto De Zerbi è una delle protagoniste del campionato francese e nell’undici del tecnico italiano si stanno mettendo in mostra diversi talenti. Tra questi spicca Luis Henrique, eclettico attaccante che si è ritagliato un ruolo di primo piano nel reparto offensivo dell’Olympique. Il 23enne brasiliano è arrivato quasi in doppia cifra, realizzando finora 9 reti tra Ligue 1 e Coppa di Francia, numeri impreziositi anche da sei assist vincenti.

L’ex Botafogo ha collezionato oltre 2100 minuti in campo ed è ormai un punto di forza del Marsiglia. La valutazione di mercato di Luis Henrique è schizzata perciò intorno ai 20 milioni di euro, con il classe 2001 che è legato da ancora da un lungo contratto fino al 2028 rinnovato lo scorso agosto.

Luis Henrique ringrazia De Zerbi e dribbla (per il momento) l’Italia: “Penso solo al Marsiglia”

In estate il gioiello brasiliano – capace di agire sia da tornante d’attacco che come punta – era stato accostato anche alla Juventus in Italia, che poi invece nel ruolo di competenza ha affondato il colpo per Nico Gonzalez e Conceicao.

Il profilo di Luis Henrique potrebbe tornare comunque d’attualità sul tavolo di Giuntoli in caso di ulteriori scossoni nel reparto avanzato, mentre occhio anche a un eventuale interesse del Milan. L’attacco del ‘Diavolo’ potrebbe subire uno scossone a luglio e non sarebbe da escludere a priori una mossa della dirigenza di Via Aldo Rossi per il talento del Marsiglia. Specialmente se a lasciare Milanello fosse Leao, punto di riferimento proprio di Luis Henrique: “Sono cresciuto con il mito di Ronaldinho e Ronaldo il Fenomeno, mentre della Serie A voto Leao. Mi piace il suo modo di giocare e di dribblare, lo apprezzo anche perché gioca con il sorriso“, ha svelato il brasiliano al ‘Corriere dello ‘Sport’.

Luis Henrique ha anche parlato di un possibile futuro nel campionato di Serie A: “Sono consapevole dell’interesse delle grandi società italiane. Ma al momento penso solo a migliorare, restando concentrato sugli obiettivi del Marsiglia. De Zerbi, quando ha firmato, mi ha mandato subito un messaggio dicendomi che sarei rimasto. È un grandissimo tecnico, ci dà fiducia e la sua idea di gioco”.