Leao e il sacrificio Champions: il Milan fissa il prezzo per l’addio

Nuovi rumors dall’estero sul futuro dell’attaccante portoghese: in dubbio anche la permanenza del numero dieci senza l’accesso alla prossima Champions League

Continua la crisi del Milan, certificata dal nuovo tonfo contro la Lazio nell’ultima giornata di campionato. Adesso la zona Champions League è distante undici punti, dopo la vittoria della Juventus sul Verona.

Milan staccato in classifica dalla squadra di Baroni e sempre più lontano dal quarto posto che vale l’accesso alla massima competizione europea per club, obiettivo minimo della stagione. Sulla graticola finisce Conceicao dopo la terza sconfitta consecutiva. Il mancato accesso in Champions avrebbe dei risvolti importanti anche sulla costruzione della rosa per la prossima stagione e non solo sulla futura guida tecnica, con Conceicao nello specifico che difficilmente resterà in sella sulla panchina milanista.

Calciomercato Milan, Barcellona e Chelsea non mollano Leao

Occhio quindi ai big del Milan in uscita, con la dirigenza di Via Aldo Rossi già alle prese con il rinnovo scottante di Theo Hernandez.

Il terzino francese sta attraversando un periodo negativo e il suo futuro in rossonero è in discussione. Senza prolungamento l’ex Real Madrid lascerebbe il ‘Diavolo’ in estate, visto il contratto in scadenza tra poco più di un anno. L’accordo con Leao è invece più lungo, blindato nel giugno 2023 fino al 2028. Scadenza però che non mette il Milan al riparo da nuovi assalti dall’estero, specialmente da Premier League e Liga. Il Chelsea nello specifico continua a osservare la situazione del portoghese, ma stando al portale ‘TeamTalk’ in pressing ci sarebbe soprattutto il Barcellona. I blaugrana potrebbero presentare un’offerta la prossima estate, anche se lo scoglio sarebbe legato all’ingaggio di Leao e ai parametri imposti dal campionato spagnolo.

Il Milan a riguardo, senza la qualificazione in Champions, sarebbe costretto a privarsi di alcuni dei suoi campioni e fisserebbe eventualmente ad almeno 80 milioni di euro la richiesta per la cessione del numero dieci. Leao ha una clausola da 175 milioni nell’attuale contratto con il ‘Diavolo’ e nei mesi scorsi è stato anche corteggiato dai ricchissimi club della Saudi Pro League araba.