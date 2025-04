Il Marsiglia a San Siro, discorsi aperti con Milan e Inter

Possibile nuovo asse di mercato tra Milano e Marsiglia. Ecco cosa sta succedendo e quali calciatori possono essere coinvolti

C’è grande attesa per il calcio d’inizio di Milan-Inter, match valevole per la semifinale di andata di Coppa Italia. Un match che sarà seguito a San Siro da oltre 65mila tifosi.

Sugli spalti è atteso anche Benatia, Direttore sportivo del Marsiglia. Per l’ex difensore della Juventus sarà un’occasione per fare una chiacchierata sia con il Milan che con l’Inter. Le attenzioni principali saranno su Luis Henrique che tanto piace ai nerazzurri.

In casa rossonera, invece, facile pensare a come le parti potrebbero parlare del riscatto di Ismael Bennacer. Difficile capire se l’algerino continuerà a giocare con l’OM: il calciatore, nonostante la grande stima da parte del club e di Roberto De Zerbi continua ad essere condizionato dai diversi problemi fisici.  Per acquistarlo servirebbe una cifra vicina ai dieci milioni.

Milan-Marsiglia, possibili affari: tra Bennacer e Adli

Complicato, invece, che sul tavolo delle discussioni possa finire proprio il tecnico italiano, del quale si sta parlando davvero tanto per la panchina del Milan.

E’ presto, però, per pensare concretamente all’allenatore e i nomi nel calderone continueranno ad essere parecchi nelle prossime settimane.

Sull’asse Milano-Marsiglia, però, bisogna prestare attenzione ad un altro calciatore: Yacine Adli, qualora non venisse riscattato dalla Fiorentina (prezzo fissato a 10 milioni). Il francese, dopo un grande inizio, si è un po’ perso, per via di alcuni guai fisici. Oggi la grande concorrenza a centrocampo in casa viola lo sta portando a giocare meno. Un suo ritorno alla base, dunque, è sempre più probabile. L’ex Bordeaux potrebbe così partire per la Francia e al Marsiglia è sempre piaciuto. Chi potrebbe fare il percorso inverso è certamente Rabiot, che a Inter e Milan è sempre piaciuto. Un calciatore, che però potrebbe visionare stasera Benatia è quel Joao Felix, destinato a salutare il Diavolo a fine stagione.