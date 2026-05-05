Kristensen nel mirino del Milan, nome nuovo per la difesa

Thomas Kristensen è un obiettivo del Milan in vista della prossima stagione con il difensore danese che potrebbe salutare l’Udinese in estate per tentare un salto di qualità nella sua carriera.

Il Milan è deciso a mettere a segno un mercato importante in vista della prossima estate nel caso in cui la squadra dovesse riuscire a centrare la qualificazione alla prossima Champions League in queste ultime tre giornate rimanenti di campionato.

L’organico a disposizione di Massimiliano Allegri è troppo ridotto per affrontare tre competizioni e l’idea della società è quella di accontentare l’allenatore nella ricerca di profili che possano permettere alla squadra di compiere un salto di qualità sia dal punto di vista tecnico che di esperienza. Stando a quanto affermato da Nicolò Schira uno dei nomi caldi per la difesa del Milan è rappresentato da Thomas Kristensen, con il difensore bianconero che viene valutato circa 25 milioni di euro dall’Udinese.

Un affare non semplice per i rossoneri, considerata anche la concorrenza sul centrale con l’Aston Villa pronto a fare un’offerta ai friulani per portare il giocatore in Inghilterra alla fine del campionato in corso.