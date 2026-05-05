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Kristensen nel mirino del Milan, nome nuovo per la difesa

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Thomas Kristensen è un obiettivo del Milan in vista della prossima stagione con il difensore danese che potrebbe salutare l’Udinese in estate per tentare un salto di qualità nella sua carriera.

Kristensen Milan calciomercato
Milan, occhi su Kristensen (Ansa Foto) – calciomercato.it

Il Milan è deciso a mettere a segno un mercato importante in vista della prossima estate nel caso in cui la squadra dovesse riuscire a centrare la qualificazione alla prossima Champions League in queste ultime tre giornate rimanenti di campionato.

L’organico a disposizione di Massimiliano Allegri è troppo ridotto per affrontare tre competizioni e l’idea della società è quella di accontentare l’allenatore nella ricerca di profili che possano permettere alla squadra di compiere un salto di qualità sia dal punto di vista tecnico che di esperienza. Stando a quanto affermato da Nicolò Schira uno dei nomi caldi per la difesa del Milan è rappresentato da Thomas Kristensen, con il difensore bianconero che viene valutato circa 25 milioni di euro dall’Udinese.

Un affare non semplice per i rossoneri, considerata anche la concorrenza sul centrale con l’Aston Villa pronto a fare un’offerta ai friulani per portare il giocatore in Inghilterra alla fine del campionato in corso.

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