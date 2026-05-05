De Zerbi guarda in casa Roma, il Tottenham punta due giallorossi | CM

Il Tottenham guarda in casa Roma per rinforzare la propria rosa in vista della prossima stagione con gli Spurs che, dopo il successo in trasferta in casa dell’Aston Villa, guardano con maggiore fiducia alle possibilità di salvezza.

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione il Tottenham starebbe guardando in casa Roma per rinforzare la propria rosa in vista della prossima stagione. Roberto De Zerbi, firmato un contratto fino al giugno del 2031 con la squadra londinese, sta lavorando con la dirigenza della società inglese per cercare di impostare la squadra del futuro.

Due nomi che piacciono molto all’ex allenatore di Sassuolo e Marsiglia sono quelli di Mile Svilar e Lorenzo Pellegrini, due colpi che potrebbero concludersi positivamente per motivi diversi. Il portiere, arrivato nella capitale a costo zero, potrebbe essere ceduto per una somma intorno ai 50 milioni di euro, permettendo ai giallorossi di registrare un’importante plusvalenza.

Lorenzo Pellegrini, invece, è in scadenza di contratto con la Roma e potrebbe salutare la capitale essendoci ancora distanza tra domanda e offerta per quello che riguarda il possibile rinnovo del centrocampista. Il calciatore dovrebbe abbassare di molto l’ingaggio percepito finora per poter proseguire la propria carriera agli ordini di Gian Piero Gasperini.