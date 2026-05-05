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Juve, sfuma Senesi: dove giocherà l’anno prossimo

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Pessime notizie per il club bianconero in vista della prossima stagione: ci sono novità importanti sul centrale argentino. 

Nella prossima stagione la Juventus dovrà intervenire sul mercato anche per rinforzare la difesa se vorrà colmare il gap con l’Inter e con le altre big europee. Nell’ultimo turno di campionato contro l’Hellas Verona, proprio un errore in disimpegno di Bremer ha permesso agli scaligeri di sbloccare la gara con la rete messa a segno da Bowie. E se anche il centrale brasiliano inizia a fare fatica, allora c’è da riflettere davvero alla Continassa.

Juventus, Spalletti alla finale di Coppa Italia Primavera
Luciano Spalletti – Calciomercato.it

La Juve, proprio in virtù di questi errori difensivi, segue da tempo diversi profili ed è sulle tracce di Marcos Nicolás Senesi Barón, classe 2007 del Bournemouth e della nazionale argentina. Il calciatore originario di Concordia, che ha un contratto in scadenza con il club inglese a giugno 2026, difficilmente si trasferirà in Italia: lo riferisce in queste ore Matteo Moretto che – sul canale YouTube di Fabrizio Romano – ha parlato di una corsa a tre tra Chelsea, Tottenham e Liverpool per Senesi.

Niente Serie A per l’argentino che, dunque, quasi sicuramente continuerà a giocare ancora a lungo in Premier League: una vera e propria mazzata per la Juve.

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