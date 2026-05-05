Milik può lasciare la Juventus: destinazione impensabile

Appare ormai imminente la cessione dell’attaccante polacco in estate: ecco dove potrebbe trasferirsi.

C’è grandissima delusione in casa Juventus dopo il pari interno contro il già retrocesso Verona: i bianconeri falliscono così l’occasione di agganciare il Milan e adesso la corsa Champions League si complica quando mancano appena tre giornate alla fine del campionato.

A tenere banco, però, alla Continassa c’è anche il calciomercato: sono diversi i profili in uscita e tra i principali indiziati a fare le valigie c’è sicuramente Arkadiusz Milik, che è attualmente fermo ai box per l’ennesimo guaio fisico.

L’attaccante polacco classe ’94 sembra destinato a cambiare aria in estate e in queste ore si registrerebbero delle clamorose voci relative a un suo ritorno in patria: sulle sue tracce ci sarebbe infatti il Górnik Zabrze, che ha vinto la STS Coppa di Polonia e si è assicurato un posto nei preliminari di Europa League. Ne sapremo sicuramente di più nelle prossime settimane quando entreranno nel vivo le trattative estive, ma una cosa appare ormai certa: l’avventura di Milik a Torino può considerarsi conclusa.