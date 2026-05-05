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Bastoni e l’addio all’Inter: Marotta e Ausilio escono allo scoperto

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Il difensore è un obiettivo concreto del Barcellona

La sua stagione è stata a dir poco complicata, il suo futuro incerto. Bastoni è un tema rilevante in casa Inter anche dopo la conquista dello Scudetto numero 21. “È stato sfortunato in certi episodi e ha commesso un’ingenuità – ha detto Marotta a ‘Radio Anch’io lo Sport’ riferendosi alla simulazione del numero 95 in Inter-Juve – Ma il primo ad accorgersene è stato lui. Noi l’abbiamo aiutato, perché quando un giovane sbaglia è giusto correggerlo”.

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Bastoni e l’addio all’Inter: Marotta e Ausilio escono allo scoperto (AnsaFoto) – Grafica di Calciomercato.it

Bastoni è nel mirino del Barcellona, e lo stesso club blaugrana rappresenta una tentazione forte per il classe ’99 di Casalmaggiore, tuttavia la sua partenza non è così scontata come scrivono in Spagna: “È un grande campione e su di lui ci sono gli occhi puntati delle big. Non nascondo quello del Barcellona, però si tratta di un interessamento non ufficiale e non concreto. Lui è un nostro giocatore e ha voglia di rimanere. E noi siamo contenti di questo”.

“Bastoni vuole rimanere”, dice Marotta. A ‘TeleLombardia’, Piero Ausilio è ancora più netto. Il Ds sottolinea come l’Inter non stia affatto pensando di venderlo: “Continuo a precisare che noi Bastoni ce lo vogliamo tenere. Siamo contenti di averlo e non sarà certo l’Inter a chiamare qualcuno per proporre la cessione. È u  capitale dell’Inter e dell’Italia, oltre che un ragazzo incredibile”.

Vedremo se quelle di Marotta e Ausilio saranno state dichiarazioni di facciata o meno, le classiche bugie bianche di mercato… Ma una cosa è certa: per prendere Bastoni, il Barcellona dovrà presentare un’offerta economica molto importante, per non dire irrinunciabile. Altrimenti resterà a Milano, magari rinnovando il contratto che scade a giugno 2028.

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