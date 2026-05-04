Dai derby agli scontri diretti, è lo Scudetto dell’Inter controcorrente: Chivu come Mourinho

Dopo il portoghese è il primo allenatore straniero a vincere la Serie A

Mezzo Scudetto dell’Inter, o qualcosa di più è di Cristian Chivu. Come José Mourinho, un nome che ancora scalda i cuori degli interisti e al quale è stato paragonato di recente per certe sue dichiarazioni – dallo storico “Non sono un pirla” del portoghese al “Non sono un fesso” del rumeno – è riuscito a vincere un campionato al primo tentativo. E dopo lo stesso Mourinho, 16 dopo il Triplete del quale fu tra i protagonisti, è il primo allenatore straniero a conquistare lo Scudetto.

Inter macchina da gol: 30 in più del Napoli secondo

Prendendo in prestito la definizione fatta da Andrea Marinozzi a ‘Dazn’, l’Inter di Chivu è stata controcorrente. Rispetto alle consuetudini del calcio italiano, dove solitamente lo Scudetto viene vinto dalla miglior difesa. Invece no, quest’anno dal miglior attacco per distacco: 82 gol, trenta in più del Napoli secondo. E alla fine del campionato mancano ancora tre giornate…

Viceversa, i nerazzurri ne hanno incassati 31: è ‘solo’ la quinta difesa del campionato, anche se quelle che hanno fatto meglio, dal Como al Milan passando per la Juve, sono a un passettino.

L’Inter di Chivu ribalta la storia: è Scudetto perdendo i due derby

A proposito di Inter controcorrente, come non evidenziare il dato degli scontri diretti: vinti 5 su 10, la metà. Insomma, Chivu si è preso lo Scudetto divorandosi le medie e piccole della Serie A. Infine c’è il dato eclatante sui dei derby con il Milan: due sconfitte sue due. Fino a ieri sera, nessuna delle milanesi aveva vinto uno Scudetto dopo aver perso entrambe le stracittadine di campionato. L’Inter di Chivu ha sovvertito la storia.